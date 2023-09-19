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Бремен выделил 700 тысяч евро на восстановление Одесчины после обстрелов

19 сентября 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бремен выделил 700 тысяч евро на восстановление Одесчины после обстрелов
Повреждена в результате обстрела Одессы школа. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За три месяца работы Одесский региональный офис международного сотрудничества достиг значимых результатов. Это учреждение, созданное в июне 2023 года, направлено на укрепление коммуникации и координации с регионами-партнерами, городами-побратимами и международными донорскими организациями.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса сообщил заместитель председателя Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.

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Одним из важнейших достижений офиса является заключение соглашения о сотрудничестве с немецким городом Бремен. Общественность и правительство этого города выделили транш в размере 718 тысяч евро для восстановления разрушенных зданий учебных заведений в Одессе.

Роман Григоришин
Роман Григоришин. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"Эти договоренности будут закреплены подписанием трехстороннего договора между властями Бремена, одесской областной военной администрацией и учебными заведениями в конце сентября. Также с бременской торговой палатой согласовано проведение бизнес-миссии этой осенью, целью которых является знакомство немецких бизнесменов с Одесчиной", — рассказал Роман Григоришин.

Планируется расширить круг партнеров Одесского регионального офиса до конца года. Одной из целей является поддержка связей с регионом Валенсия в Королевстве Испания и Приморско-Горянской жупанией в Республике Хорватия.

Напомним, с июля в Одесской области начал действовать "Проект по замене поврежденных окон" от Global Empowerment Mission в партнерстве с Howard G BUFFETT Foundation (HGBF). За последний месяц GEM HGBF установило около 1500 новых окон жителям города и области. В рамках работы Регионального офиса международного сотрудничества Одесской области GEM постоянно координирует свою деятельность с Одесской ОГА и представителями общин.

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