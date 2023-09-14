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Відновлення після обстрілів: в Одеській області встановили понад 1500 вікон

14 вересня 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відновлення після обстрілів: в Одеській області встановили понад 1500 вікон
Будівельники встановлюють вікна. Фото: Одеська ОДА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку повномасштабного вторгнення, Одеса та околиці перебувають між постійними ракетними атаками. Обстріли призводить до серйозних руйнувань не лише інфраструктури та культурних об'єктів, а й багатьох житлових будинків. 

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Відновлення після обстрілів

З липня на Одещині почав діяти "Проєкт по заміні пошкоджених вікон" від Global Empowerment Mission в партнерстві з Howard G BUFFETT Foundation (HGBF). За останній місяць GEM HGBF встановили близько 1500 нових вікон жителям міста та області. В рамках роботи Регіонального офісу міжнародного співробітництва Одеської області GEM постійно координує свою діяльність з Одеською ОДА та представниками громад. 

В Одесі перевірили, як виконуються роботи із встановлення вікон. Фото: Одеська ОДА
В Одесі перевірили, як виконуються роботи із встановлення вікон. Фото: Одеська ОДА

Під час візиту в Одеську область операційний директор фонду GEM в Україні Андрій Негрич, директор з міжнародних зв'язків GEM Аліна Курська, координатор проєкту з віконної програми GEM Олександр Бабенко разом з представниками ОДА проінспектували як наразі відбуваються роботи з встановлення вікон та склопакетів на деяких об’єктах. Зокрема обговорили подальшу співпрацю та можливі спільні проєкти.

В багатоповерхівці, що постраждала внаслідок атаки становили вікна. Фото: Одеська ОДА
В багатоповерхівці, що постраждала внаслідок атаки становили вікна. Фото: Одеська ОДА

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Внаслідок ракетної атаки був зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор, що розташований у центрі міста. Наразі віряни за підтримки влади та будівельників відновлюють будівлю. На якому етапі ремонт дивіться в матеріалі.

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