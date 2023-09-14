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Понад 50 днів з руйнування собору в Одесі: на якому етапі ремонт

14 вересня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад 50 днів з руйнування собору в Одесі: на якому етапі ремонт
Зруйнований собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Внаслідок ракетної атаки був зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор, що розташований у центрі міста. Наразі віряни за підтримки влади та будівельників відновлюють будівлю. 

На якому етапі ремонтні роботи поділилась Одеська єпархія.

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Відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору

Впродовж цього часу тисячі місцевих жителів долучилися до робіт з прибирання території собору.

Наразі була завершена покрівля собору, замовлені вікна та двері, і тривають всі необхідні експертизи та роботи для подальшого відновлення і ремонту споруди. 11 вересня православні одесити та духовенство собору зібралися разом для перевірки збереження соборного вбрання та іншого обладнання.

Кілька годин напруженої праці призвело до результатів: знайдено близько 150 комплектів священицьких риз та дияконські стихарі.

Знайдені вцілілі ікони. Фото: скриншот
Знайдені вцілілі ікони. Фото: скриншот
Розбір завалів вівтаря. Фото: скриншот
Розбір завалів вівтаря. Фото: скриншот
Зруйнована стеля в соборі. Фото: скриншот
Зруйнована стеля в соборі. Фото: скриншот

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше 5 видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.  Загалом внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, уряд Італії вирішив допомогти реконструювати собор, який був зруйнований внаслідок ракетної атаки. 

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