Более 50 дней с разрушения собора в Одессе: на каком этапе ремонт
В ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. В результате ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в центре города. Верующие при поддержке власти и строителей восстанавливают здание.
На каком этапе ремонтные работы поделилась Одесская епархия .
Восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора
За это время тысячи местных жителей приобщились к работам по уборке территории собора.
Пока была завершена кровля собора, заказаны окна и двери, и продолжаются все необходимые экспертизы и работы для дальнейшего восстановления и ремонта сооружения. 11 сентября православные одесситы и духовенство собора собрались вместе для проверки сохранения соборных нарядов и другого оборудования.
Несколько часов напряженного труда привели к результатам: найдено около 150 комплектов священнических риз и диаконские стихари.
Обстрел Одессы 23 июля
23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере 5 видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".
В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.
Напомним, правительство Италии решило помочь реконструировать собор, который был разрушен в результате ракетной атаки.