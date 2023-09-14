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Восстановление после обстрелов: в Одесской области установили более 1500 окон

14 сентября 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Восстановление после обстрелов: в Одесской области установили более 1500 окон
Строители устанавливают окна. Фото: Одесская ОГА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала полномасштабного вторжения Одесса и окрестности находятся между постоянными ракетными атаками. Обстрелы приводит к серьезным разрушениям не только инфраструктуры и культурных объектов, но и многих жилых домов.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Восстановление после обстрелов

С июля в Одесской области начал действовать "Проект по замене поврежденных окон" от Global Empowerment Mission в партнерстве с Howard G BUFFETT Foundation (HGBF). За последний месяц GEM HGBF установило около 1500 новых окон жителям города и области. В рамках работы Регионального офиса международного сотрудничества Одесской области GEM постоянно координирует свою деятельность с Одесской ОГА и представителями общин.

В Одессе проверили, как выполняются работы по установке окон. Фото: Одесская ОГА
В Одессе проверили, как выполняются работы по установке окон. Фото: Одесская ОГА

Во время визита в Одесскую область операционный директор фонда GEM в Украине Андрей Негрич, директор по международным связям GEM Алина Курская, координатор проекта по оконной программе GEM Александр Бабенко вместе с представителями ОГА проинспектировали, как сейчас проходят работы по установке окон и стеклопакетов на некоторых объектах. . В частности, обсудили дальнейшее сотрудничество и возможные совместные проекты.

В пострадавшей в результате атаки многоэтажке составляли окна. Фото: Одесская ОГА
В пострадавшей в результате атаки многоэтажке составляли окна. Фото: Одесская ОГА

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. В результате ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в центре города. Верующие при поддержке власти и строителей восстанавливают здание. На каком этапе ремонт смотрите в материале.

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