Восстановление после обстрелов: в Одесской области установили более 1500 окон
С начала полномасштабного вторжения Одесса и окрестности находятся между постоянными ракетными атаками. Обстрелы приводит к серьезным разрушениям не только инфраструктуры и культурных объектов, но и многих жилых домов.
Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.
Восстановление после обстрелов
С июля в Одесской области начал действовать "Проект по замене поврежденных окон" от Global Empowerment Mission в партнерстве с Howard G BUFFETT Foundation (HGBF). За последний месяц GEM HGBF установило около 1500 новых окон жителям города и области. В рамках работы Регионального офиса международного сотрудничества Одесской области GEM постоянно координирует свою деятельность с Одесской ОГА и представителями общин.
Во время визита в Одесскую область операционный директор фонда GEM в Украине Андрей Негрич, директор по международным связям GEM Алина Курская, координатор проекта по оконной программе GEM Александр Бабенко вместе с представителями ОГА проинспектировали, как сейчас проходят работы по установке окон и стеклопакетов на некоторых объектах. . В частности, обсудили дальнейшее сотрудничество и возможные совместные проекты.
Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. В результате ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в центре города. Верующие при поддержке власти и строителей восстанавливают здание. На каком этапе ремонт смотрите в материале.