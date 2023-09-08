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В Одесі створять комісію з питань зруйнованого росіянами майна

8 вересня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі створять комісію з питань зруйнованого росіянами майна
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі створять комісію, яка відповідатиме за зруйноване майно внаслідок бойових дій, спричинених агресією Росії. Вона займатиметься забезпеченням компенсацій власникам знищених ворогом будинків.

Відповідне рішення 8 вересня ухвалили депутати Одеської міської ради на позачерговому засіданні виконавчого комітету.

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За словами міського голови, в Одесі вже створена комісія з питань пошкодженого майна, але пошкоджене і зруйноване — це різні речі. Тому кабмін рекомендує створити окрему комісію

"В наслідок ракетних атак є зруйновані об'єкти, зокрема приватні житлові будинки, в яких проживало близько 27 сімей. Надалі люди зможуть отримати компенсацію за своє зруйноване житло", — сказав мер Геннадій Труханов. 

Обстріл Одеси 23 липня

Нагадаємо, 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше 5 видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Загалом внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

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