В Одесі створять комісію з питань зруйнованого росіянами майна

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі створять комісію, яка відповідатиме за зруйноване майно внаслідок бойових дій, спричинених агресією Росії. Вона займатиметься забезпеченням компенсацій власникам знищених ворогом будинків.

Відповідне рішення 8 вересня ухвалили депутати Одеської міської ради на позачерговому засіданні виконавчого комітету.

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За словами міського голови, в Одесі вже створена комісія з питань пошкодженого майна, але пошкоджене і зруйноване — це різні речі. Тому кабмін рекомендує створити окрему комісію

"В наслідок ракетних атак є зруйновані об'єкти, зокрема приватні житлові будинки, в яких проживало близько 27 сімей. Надалі люди зможуть отримати компенсацію за своє зруйноване житло", — сказав мер Геннадій Труханов.

Обстріл Одеси 23 липня

Нагадаємо, 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше 5 видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Загалом внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.