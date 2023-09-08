В Одессе создадут комиссию по разрушенному россиянами имуществу

Разрушен в результате обстрела дом. Фото: Новини. LIVE

В Одессе создадут комиссию, которая будет отвечать за разрушенное имущество в результате боевых действий, вызванных агрессией России. Она будет заниматься обеспечением компенсаций владельцам уничтоженных врагом домов.

Соответствующее решение 8 сентября приняли депутаты Одесского городского совета на внеочередном заседании исполнительного комитета.

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По словам городского головы, в Одессе уже создана комиссия по поврежденному имуществу, но поврежденное и разрушенное — это разные вещи. Поэтому кабмин рекомендует создать отдельную комиссию

"В результате ракетных атак есть разрушенные объекты, в том числе частные жилые дома, в которых проживало около 27 семей. В дальнейшем люди смогут получить компенсацию за свое разрушенное жилье", — сказал мэр Геннадий Труханов.

Обстрел Одессы 23 июля

Напомним, 23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере 5 видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе повреждено немало памятников архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.