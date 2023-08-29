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Багатомільйонний храм: у скільки обійдеться реконструкція Спасо-Преображенського собору в Одесі

29 серпня 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Понад 200 мільйонів необхідно для ремонту святині
Зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі почали консервацію Спасо-Преображенського собору, який є найстарішим у місті та постраждав від ракетного удару у липні. Наразі тривають суперечки щодо його реконструкції, яка може обійтися у понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили будівельники журналістам 5 каналу. 

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"Тут (у соборі. — Ред.) мають зносити стінку. Дуже швидко ми працюємо. Нам допомагають, слава богу, наші люди, які щоденно на даху працюють. Ми і консервуємо і реставруємо. Деякі люди працюють для серця, для душі. Просто приходять допомагати — це також великий внесок", — розповів архідиякон Спасо-Преображенського собору Андрій Пальчук.

Зазначимо, що святиню планують накрити від опадів та вітрів гідробар'єром. Наразі вже підготували 900 квадратних метрів стелі.

Руйнування храму 

Віряни запевняють, що з двох частин храму нижня залишилася цілою та неушкодженою. Наразі там і проводяться служби. 

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше 5 видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.  Загалом внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, уряд Італії вирішив допомогти реконструювати собор, який був зруйнований внаслідок ракетної атаки. 

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