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Многомиллионный храм: во сколько обойдется реконструкция Спасо-Преображенского собора в Одессе

29 августа 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Более 200 миллионов человек необходимо для ремонта святыни
Разрушенный Спасо-Преображенский кафедральный собор. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе начали консервацию Спасо-Преображенского собора, старейшего в городе и пострадавшего от ракетного удара в июле. Сейчас продолжаются споры по его реконструкции, которая может обойтись более чем в 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили строители журналистам 5 канала.

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"Здесь (в соборе. — Ред.) должны сносить стенку. Очень быстро мы работаем. Нам помогают, слава богу, наши люди, которые ежедневно на крыше работают. Мы и консервируем и реставрируем. Некоторые люди работают для сердца, для души. Просто приходят помогать — это также большой вклад", — рассказал архидиакон Спасо-Преображенского собора Андрей Пальчук.

Отметим, что святыню планируют накрыть от осадков и ветров гидробарьером. В настоящее время уже подготовили 900 квадратных метров потолка.

Разрушение храма

Верующие уверяют, что из двух частей храма нижняя осталась невредимой. Там и проводятся службы.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере 5 видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, правительство Италии решило помочь реконструировать собор, который был разрушен в результате ракетной атаки.

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