Бригади ДТЕК на Одещині переведені у посилений режим

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

За даними метеорологів, на Одещині очікується погіршення погоди, що супроводжуватиметься грозою та поривами вітру швидкістю до 15-20 м/с. З метою забезпечення оперативного втручання у разі аварій, 206 бригад ДТЕК переведені в підвищений стан готовності, щоб негайно відновлювати електропостачання в домівки мешканців регіону.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, за даними Укренерго, у зв'язку зі спекотними днями попит на електроенергію різко зростає. Аби не було аварійних ситуацій, людей закликають обмежити користування електроенергією в пікові години.