Нові умови бронювання аграріїв — як це працює на Одещині

Люди працюють на полі. Фото: Новини.LIVE

Через мобілізацію та загальну втрату людського ресурсу у воєнний час чимало господарств залишилися без необхідної кількості працівників для проведення сезонних робіт. І хоча потреба в продовольстві залишається високою, забезпечити повноцінний аграрний цикл без людей стає дедалі складніше.

Як вирішується це питання на державному рівні, журналісти Новини.LIVE запитали у заступника голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степана Чернявського.

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Бронювання працівників

Сьогодні гарний тракторист на вагу золота, і це не просто слова. Аграрії опинилися в складній ситуації. Обробляти поля просто нема кому — фахівців практично не залишилося. Щоб змінити ситуацію, у державі змінили підхід до бронювання працівників у сільському господарстві. Відтепер право на збереження чоловіків мають не лише великі агрохолдинги, а й малі та середні фермерські господарства. Головна умова — прозора діяльність та сплата податків.

"Ми змінили порядок бронювання працівників для аграріїв. Якщо підприємство платить податки, люди офіційно оформлені, незалежно від розміру господарства, — можна подавати документи", — пояснює заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський.

Заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський про бронювання працівників. Фото: Новини.LIVE

Це стало важливим кроком для підтримки сектору, адже до змін чимало невеликих фермерських господарств не мали можливості зберегти ключових працівників, що ставило під загрозу польові роботи. Тепер навіть ті, хто обробляє понад 400 гектарів, можуть ініціювати процедуру бронювання. За словами експерта, відмов практично не фіксують, якщо документи подані коректно.

"У нас не було відмов навіть малим і середнім підприємствам, якщо все оформлено правильно. Обласна військова адміністрація також сприяє — але, звісно, аграрному сектору потрібні всі руки", — наголошує експерт.

Експерт Степан Чернявський про оформлення бронювання для працівників. Фото: Новини.LIVE

У нинішніх умовах кожна збережена одиниця праці — це внесок у продовольчу безпеку країни. І хоча система бронювання не вирішує всі проблеми, вона дозволяє аграріям зосередитися на головному — вирощуванні врожаю, який цього року має особливе значення як для економіки, так і для тилової стійкості України.

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