Новые условия бронирования аграриев — как это работает в Одесской области

Люди работают на поле. Фото: Новини.LIVE

Из-за мобилизации и общей потери человеческого ресурса в военное время многие хозяйства остались без необходимого количества работников для проведения сезонных работ. И хотя потребность в продовольствии остается высокой, обеспечить полноценный аграрный цикл без людей становится все сложнее.

Как решается этот вопрос на государственном уровне, журналисты Новини.LIVE спросили у заместителя председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степана Чернявского.

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Бронирование работников

Сегодня хороший тракторист на вес золота, и это не просто слова. Аграрии оказались в сложной ситуации. Обрабатывать поля просто некому — специалистов практически не осталось. Чтобы изменить ситуацию, в государстве изменили подход к бронированию работников в сельском хозяйстве. Отныне право на сохранение мужчин имеют не только крупные агрохолдинги, но и малые и средние фермерские хозяйства. Главное условие — прозрачная деятельность и уплата налогов.

"Мы изменили порядок бронирования работников для аграриев. Если предприятие платит налоги, люди официально оформлены, независимо от размера хозяйства, можно подавать документы", — объясняет заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский о бронировании работников. Фото: Новини.LIVE

Это стало важным шагом для поддержки сектора, ведь до изменений немало небольших фермерских хозяйств не имели возможности сохранить ключевых работников, что ставило под угрозу полевые работы. Теперь даже те, кто обрабатывает более 400 гектаров, могут инициировать процедуру бронирования. По словам эксперта, отказов практически не фиксируют, если документы поданы корректно.

"У нас не было отказов даже малым и средним предприятиям, если все оформлено правильно. Областная военная администрация также способствует — но, конечно, аграрному сектору нужны все руки", — отмечает эксперт.

Эксперт Степан Чернявский об оформлении бронирования для работников. Фото: Новини.LIVE

В нынешних условиях каждая сохраненная единица труда — это вклад в продовольственную безопасность страны. И хотя система бронирования не решает все проблемы, она позволяет аграриям сосредоточиться на главном — выращивании урожая, который в этом году имеет особое значение как для экономики, так и для тыловой устойчивости Украины.

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