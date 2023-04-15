Буде третя спроба: Білгород-Дністровський порт на Одещині не змогли продати

Білгород-Дністровський порт. Фото: Олександр Славський / Facebook

Морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" чекає на приватизацію. Вже було дві спроби, втім покупець не оплатив лот. Вартість “сухого порту” становила майже 94 мільйони гривень.

Про це повідомляє керівник Регіонального відділення ФДМ в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

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"Покупець ЄМК ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" не оплатив лот у терміни визначені законом — до 10 квітня. Це означає, що переможець аукціону втратив гарантійний внесок, що вже перераховано у державний бюджет (а це 18,7 млн грн) та можливість брати участь у торгах за цей обʼєкт", — зазначив Олександр Славський.

Наступний аукціон буде оголошено одразу після отримання останньої звітності від порту. Яка буде стартова ціна цього разу — невідомо, втім при першій спробі вона становила 187 млн грн, а при другій вдвічі менше — 93,7 млн грн.

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Порт має три локації:

основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;

портопункт з виходом до моря у Затоці (за відомим мостом);

базу відпочинку також у Затоці.

"Сухий порт" виставлять на продаж втретє. Фото: ФДМУ

Нині підприємство працює лише як "сухий порт". За 9 місяців 2022 року тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік).

Водночас порт залишається збитковим. Станом на 30.09 борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і звісно, днопоглиблення.

Нагадаємо, першим портом що виставили на приватизацію став морський торговельний порт "Усть-Дунайськ". Цей порт був завжди збитковий, і лише минулого року на нього звернули увагу через попит потужностей на Дунаї. Це вперше для України, коли цілий порт перейшов у приватну власність. Рішення ухвалили ще два роки тому, але через війну аукціон не проводився.