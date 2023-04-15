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Будет третья попытка: Белгород-Днестровский порт в Одесской области не смогли продать

15 апреля 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Будет третья попытка: Белгород-Днестровский порт в Одесской области не смогли продать
Белгород-Днестровский порт. Фото: Александр Славский / Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" ждет приватизацию. Уже было две попытки, однако покупатель не оплатил лот. Стоимость "сухого порта" составила почти 94 млн грн.

Об этом сообщает руководитель Регионального отделения ФГИ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

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"Покупатель ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" не оплатил лот в сроки определенные законом — до 10 апреля. Это значит, что победитель аукциона потерял гарантийный взнос, уже перечисленный в государственный бюджет (а это 18,7 млн грн) и возможность участвовать в торгах за этот объект", — отметил Александр Славский.

Следующий аукцион будет объявлен сразу после получения последней отчетности от порта. Какая будет стартовая цена на этот раз, неизвестно, впрочем, при первой попытке она составляла 187 млн грн, а при второй вдвое меньше — 93,7 млн грн.

Что известно о Белгороде-Днестровском порту

Порт имеет три локации:

  • основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
  • портопункт с выходом к морю в Затоке (за известным мостом);
  • базу отдыха также в Затоке.
"Сухой порт" выставят на продажу в третий раз. Фото: ФГИ

В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).

В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель.

Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.

Напомним, первым выставившим на приватизацию портом стал морской торговый порт "Усть-Дунайск". Этот порт был всегда убыточен, и только в прошлом году на него обратили внимание из-за спроса мощностей на Дунае. Это впервые для Украины, когда порт перешел в частную собственность. Решение было принято еще два года назад, но в результате аукцион не проводился.

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