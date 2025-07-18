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Головна Одеса Будинок в Одесі за 18 тисяч — який вигляд він має

Будинок в Одесі за 18 тисяч — який вигляд він має

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 18:45
Який вигляд має будинок в Одесі за 18 тисяч доларів
Будинок зсередини. Фото: скриншот з відео natalilider1

В Одесі продається двохкімнатний будинок із невеличким двором всього за 18 тисяч доларів. Внутрішні приміщення придатні для життя, а будівля розташована у 15 хвилинах ходьби від узбережжя.

Відео з оглядом будинку шириться соцмережами.

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Будинок за 18 тисяч в Одесі

Рієлтор у соцмережах виклала відеоогляд будинку у Суврівському районі Одеси за 18 тисяч доларів. Він складається з двох кімнат та невеличкого, огородженого парканом дворику із висадженим виноградом. До будівлі підведені міські комунікації, наявен навіть заїзд для авто. Площа — 43 квадратних метра. Санвузол — суміщений. Крім того, море знаходиться у 15 хвилинах ходьби. Приміщення вже добре оздоблені усім необхідним для життя, зокрема й телевізором.

"Чистий житловий стан, обої на стінах, усе що ви бачите — залишається новим власникам. Будинок стоїть окремо із заїздом для авто і зі своїм невеличким двором", — каже рієлтор на відео.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як заробляти на нерухомості. А також про те, що новобудови зросли в ціні.

Одеса нерухомість житло Новини Одеси продаж
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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