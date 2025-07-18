Одесские военные ВСУ уничтожили 2 танка ВС РФ на Донбассе

Военный с дроном. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Одесские морпехи снова нанесли российской армии сокрушительный удар, на этот раз — в Донецкой области. С помощью дронов военные превратили два танка ВС РФ в металлолом.

Видео с уничтожением танков поделилась 35-я отдельная бригада имени Михаила Остроградского.

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Подробности боя

Разведка 35-й отдельной бригады имени Михаила Остроградского вовремя заметили два вражеских танка, которые противник пытался скрыть среди деревьев в посадке. Тогда украинские операторы FPV-дронов подлетели к вражеской бронетехнике и двумя точными ударами уничтожили ее. Враг даже не успел среагировать и спасти экипажи.

"Одесские морпехи уничтожили два российских танка в Донецкой области! Маскировка вражеской позиции оказалась недостаточной — операторы БпЛА 35-й бригады морской пехоты заметили в посадке вражескую технику и точно долетели до нее FPV-дронами", — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как Николаевские морпехи уничтожили технику врага на Донбассе. А также о масштабном дроновом налете на ВС РФ на Донецком направлении.