Одеські військові ЗСУ знищили 2 танки ЗС РФ на Донбасі

Військовий з дроном. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Одеські морпіхи знову завдали російській армії нищівного удару, цього разу — на Донеччині. За допомогою дронів військові перетворили два танки ЗС РФ на брухт.

Відео зі знищенням танків поділилася 35-та окрема бригада імені Михайла Остроградського.

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Розвідка 35-ї окремої бригади імені Михайла Остроградського вчасно помітила два ворожі танки, які противник намагався приховати серед дерев у посадці. Тоді українські оператори FPV-дронів підлетіли до ворожої бронетехніки та двома влучними ударами знищили її. Ворог навіть не встиг зреагувати та врятувати екіпажі.

"Одеські морпіхи знищили два російські танки на Донеччині! Маскування ворожої позиції виявилося недостатнім — оператори БпЛА 35-ї бригади морської піхоти помітили у посадці ворожу техніку та влучно долетіли до неї FPV-дронами", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Миколаївські морпіхи знищили техніку ворога на Донбасі. А також про масштабний дроновий наліт на ЗС РФ на Донецькому напрямку.