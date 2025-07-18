Как выглядит дом в Одессе за 18 тысяч долларов

Дом изнутри. Фото: скриншот из видео natalilider1

В Одессе продается двухкомнатный дом с небольшим двором всего за 18 тысяч долларов. Внутренние помещения пригодны для жизни, а здание расположено в 15 минутах ходьбы от побережья.

Видео с осмотром дома распространяется по соцсетям.

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Риэлтор в соцсетях выложила видеообзор дома в Сувровском районе Одессы за 18 тысяч долларов. Он состоит из двух комнат и небольшого, огороженного забором дворика с высаженным виноградом. К зданию подведены городские коммуникации, имеется даже заезд для авто. Площадь — 43 квадратных метра. Санузел — совмещенный. Кроме того, море находится в 15 минутах ходьбы. Помещения уже хорошо оснащены всем необходимым для жизни, в том числе и телевизором.

"Чистое жилое состояние, обои на стенах, все что вы видите — остается новым владельцам. Дом стоит отдельно с заездом для авто и со своим небольшим двором",— говорит риелтор на видео.

Напомним, недавно мы писали о том, как зарабатывать на недвижимости. А также о том, что новостройки выросли в цене.