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Будинок в Одесі за шість мільйонів доларів — який він

2 червня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Будинок в Одесі за шість мільйонів доларів — який він
Будинок, який продають в Одесі. Фото: pro100dom
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В одному із кооперативів на Фонтані в Одесі продають елітну віллу. Вона розташована на узбережжі Чорного моря. За будинок рієлтори хочуть виручити шість мільйонів доларів. 

Про це Новини.LIVE дізналися з торгового майданчика "pro100dom".

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Вітальня в будинку. Фото: pro100dom

Що відомо про віллу на Фонтані

В описі оголошення про продаж зазначено, що вілла розташована у районі 14 станції Великого Фонтану на морській стороні. Загальна ділянка — 29 соток, а площа будинку — 1500 кв. м, в якому є 3 спальні ыз санвузлами. А також — окремий гостьовий будинок на території. У віллі розташована окрема квартира для обслуговуючого персоналу, зі своєю кухнею та виходами. Окрім цього, на території також є паркінг на 6 машин, автомийка, сауна, більярдна, спортивна зала, басейн, зона барбекю та навіть бронзовий фонтан. Варто відзначити, що будинок зведений з червоної цегли. Товщина стінок — 80 см.

Будинок в Одесі за 6 мільйонів
Більярдна кімната в особняку. Фото: pro100dom

Інтер'єр будинку

В оздобленні інтер'єру використовували преміальні матеріали: мармур, червоне дерево, травертин. А меблі та техніка, як вказано в оголошенні, ексклюзивні. В будинку є система клімат-контролю, акустична система, відеоспостереження та двадцятирічні рослини.

"Фішка ділянки — це приватність. Поруч усе закрито та засаджено і немає жодного вікна біля сусідніх будинків, які б виходили на цю територію", — йдеться в оголошенні про продаж.

Інтер'єр кухні в будинку за 6 мільйонів доларів
Кухонні шафи та стіл. Фото: pro100dom
Зона відпочинку в будинку, який коштує 6 000 000
Камін та крісла. Фото: pro100dom
В Одесі продають будинок на Фонтані за шість мільйонів доларів — який вигляд має вілла - фото 5
Диван, стіл та шахматна дошка. Фото: pro100dom

Нагадаємо, в Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%. На перше місце знову вийшла Львівська область, де оренда з початку року зросла найсуттєвіше, випередивши Закарпатську, що була попереду з початку 2023 року.

будинок
Одеська ОДА
нерухомість
Одеса
продаж
Одеська область
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