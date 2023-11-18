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В Одесі продають елітний будинок за чотири мільйони доларів — деталі

18 листопада 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі продають елітний будинок за чотири мільйони доларів — деталі
Вілла на продаж. Фото: OLX
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В одному із кооперативів на Фонтані в Одесі продають елітну віллу. Вона розташована на узбережжі Чорного моря. За будинок деякі рієлтори хочуть виручити чотири мільйони доларів, але його можна купити й подешевше. 

Про це Новини.LIVE дізналися з соціальної мережі ТікТок та торгового майданчика ОLX.

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Що відомо про віллу на Фонтані

Вілла розташована в 1-й лінії до моря на Великому Фонтані в закритому кооперативі, що охороняється. Відомо, що будинок у трьох рівнях. На першому поверсі — кухня-їдальня, вітальня та ванна. На другому поверсі чотири спальні. Одна з них зі своїм санвузлом та гардеробною. Між 1-м та 2-м ігрова кімната й спортзал. На цокольному поверсі кімната відпочинку, сауна та камінна зала. Загальна площа будинку — 500 м², всієї ділянки — 20 соток. 

Розташування вілли на продаж. Фото: Google Maps

Скільки коштує вілла на Фонтані

У соціальній мережі ТікТок рієлтор на ім'я Віктор, згідно з інформацією, планує вторгувати за віллу 4 млн доларів. Але в Одесі цю саму ж віллу можна знайти й подешевше. Так, на ОLX рієлторка Марина за будинок простить на 500 тисяч доларів дешевше, тобто всього 3,5 млн доларів. 

Оголошення на ОLX про продаж вілли. Фото: скриншот

Додамо, що від початку війни в Одесі відбулися зміни на ринку нерухомості. Зокрема, наразі дещо впала вартість на купівлю житла, водночас оренда залишилася на довоєнному рівні.

Нагадаємо, Одеса — мальовниче місто на узбережжі Чорного моря, славиться своєю архітектурою, багатством та привабливістю. У світі нерухомості Одеса також посідає особливе місце. Чимало політиків, зірок чи підприємців будують тут розкішні маєтки, ціна на які на ринку нерухомості починається від кількох мільйонів доларів США. Новини.LIVE зібрали ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі, що наразі виставили на продаж.

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