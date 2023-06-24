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Елітна нерухомість: ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі, що виставлені на продаж

24 червня 2023 17:00
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Анна Мурадова
Редактор
Найдорожчі будинки Одеси: де знаходяться та як виглядають
Один з найдорожчих будинків в Одесі. Фото: dom.ria
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеса, мальовниче місто на узбережжі Чорного моря, славиться своєю архітектурою, багатством та привабливістю. У світі нерухомості Одеса також займає особливе місце. Чимало політиків, зірок чи підприємців будують тут розкішні маєтки, ціна на які на ринку нерухомості починається від кількох мільйонів доларів США. 

Новини.LIVE зібрали ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі, що наразі виставили на продаж. 

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5-те місце: п'ятикімнатний будинок на Совіньйоні

Будинок розташований у приватному селищі, що охороняється, неподалік від узбережжя моря. Загальна площа маєтку — 1380 кв.м.

На території розташовані додаткові будівлі — гостьовий будинок та будинок для охорони, площею 120 кв.м. Крім того, на території особняка є кінотеатр, боулінг, тенісний корт, більярдний зал, басейн і розкішна чаша джакузі. 

Ціна цього будинку — 6 мільйонів доларів США, або понад 224 мільйони гривень.

ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Будинок на Совіньйоні за 6 млн доларів. Фото: dom.ria
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Спальня в маєтку. Фото: dom.ria
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Гостьова зона. Фото: dom.ria

4-е місце: маєток в самому центрі Одеси

Величезний будинок, розташований на ділянці площею 25 соток, у самому центрі Одеси. Цей будинок, споруджений кілька років тому, має площу 1500 кв.м. У ньому розташовується велика вітальня, простора кухня та їдальня, 5 спалень, 2 кабінети, кілька санвузлів та кілька кімнат різного призначення. Судячи з фото, в будинку є тільки критий басейн, хоча в дешевому варіанті на Совіньйоні поплавати можна як на вулиці, так і в приміщені. 

Ціна цього будинку — 6,5 мільйона доларів США, або понад 243 мільйони гривень.

ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Оголошення про продаж будинку в Одесі за 6,5 млн. Фото: dom.ria
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Хол з колонами та величезною люстрою. Фото: dom.ria
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Кімната для відпочинку. Фото: dom.ria

3-тє місце: без меблів, але з видом на море

Наближаючись до трійки найдорожчих будинків в Одесі, трохи приголомшив маєток, який, на відміну від дешевших варіантів, на фото без меблів. Розташовується він на Французькому бульварі, на огородженій території, куди в'їхати можна виключно через контрольно-пропускні пункти.

Загальна площа будинку — 1093 кв.м. Усі вікна панорамні. Всередині є басейн. Також присутня велика тераса з видом на море.

Ціна цього будинку — 7 мільйонів доларів США, або понад 262 мільйони гривень.

ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Продаж будинку на Французькому бульварі. Фото: dom.ria
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Кімната з каміном та панорамним видом. Фото: dom.ria
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Триповерховий будинок в котеджному селищі "Дубай в Одесі". Фото: dom.ria 

2-ге місце: приватна резиденція на Фонтані

Приватна резиденція розташована на 14-й станції Великого Фонтану. Хоч її ціна така сама, як і у будинку, який посів трете місце, територія там значно більша. Розташовується на ділянці 30 соток. Загальна площа будівель — 1500 кв.м.

Основний будинок площею 870 метрів, а всі решта приміщень належать до нежитлової зони. Там розташовані приміщення для охорони, гостьовий будинок, паркінг на 6 автомобілів, автомийка, дизельна генераторна та котельня. Також в складі цього маєтку є величезний банний комплекс. 

На першому поверсі розташований камінний зал, кухня, їдальня, зона для барбекю та банний комплекс. На другому поверсі будинку три майстер-спальні, кожна з власним санвузлом і гардеробною кімнатою, а також з виходом на терасу. Тут ще є спортивний зал з американським більярдом та ігрова кімната. Увесь будинок оснащений акустичною системою та системою контролю клімату.

Ціна цього будинку — 7 мільйонів доларів США, або понад 262 мільйони гривень.

ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Продаж будинку в Одесі. Фото: dom.ria 
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Вітальня в будинку за 262 мільйони. Фото: dom.ria 
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Двір з басейном. Фото: dom.ria 

1-е місце: вілла в елітному районі Одеси

Заслужене перше місце посідає вілла в Совіньйоні. Загальна площа будинку — 1340 кв.м. У цокольному поверсі розташовані: більярдна з баром, боулінг на 2 доріжки, кінозал, санвузол, пральня, винна кімната, топкова, кілька технічних приміщень для обслуговування басейнів ліфтова шахта тощо.

На першому поверсі вас зустрічає просторий передпокій і розкішний хол зі сходами та ліфтом. Там розташована сучасна кухня, що переходить у велику їдальню. Також на першому поверсі є кабінет, вбиральня та гараж на 2 автомобілі. Не можна не згадати про внутрішній басейн розміром 19х4 метри. На другому поверсі маєтку ви знайдете 4 відокремлених спальні зі своїми ванними кімнатами та вбиральнями.

Ціна цього будинку — 7,5 мільйонів доларів США, або понад 280 мільйони гривень.

ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Продаж вілли в Совіньйоні. Фото: dom.ria 
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Вид на будинок зі сторони басейну. Фото: dom.ria 
ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі
Територія з безліччю різних чагарників, квітучих дерев і клумб з фонтаном. Фото: dom.ria 

Вважаєте, що дорожчих будинків в Одесі немає?  "Гран-прі" серед усіх маєтків виграє приватна резиденція. Втім, дозволити собі такий маєток зможуть далеко не всі. Скільки коштують "золоті" квадратні метри та кому вони наразі належать, розбиралися Новини.LIVE.

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