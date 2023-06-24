Самые дорогие дома Одессы: где находятся и как выглядят

Один из самых дорогих домов в Одессе. Фото: dom.ria

Одесса, живописный город на побережье Черного моря, славится своей архитектурой, богатством и привлекательностью. В мире недвижимости Одесса также занимает особое место. Многие политики, звезды или предприниматели строят тут роскошные поместья, цена на которые на рынке недвижимости начинается от нескольких миллионов долларов США.

Новини.LIVE собрали ТОП-5 самых дорогих домов в Одессе, которые выставили на продажу.

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5-е место: пятикомнатный дом на Совиньоне

Дом расположен в частном охраняемом поселке, недалеко от побережья моря. Общая площадь поместья — 1380 кв.м.

На территории расположены дополнительные здания — гостевой дом и дом для охраны, площадью 120 кв.м. Кроме того, на территории особняка есть кинотеатр, боулинг, теннисный корт, бильярдный зал, бассейн и роскошная чаша джакузи.

Цена этого дома — 6 миллионов долларов США, или более 224 миллионов гривен.

Дом на Совиньоне за 6 млн долларов. Фото: dom.ria

Спальня в имении. Фото: dom.ria

Гостевая зона. Фото: dom.ria

4-е место: имение в самом центре Одессы

Огромное здание, расположенное на участке площадью 25 соток, в самом центре Одессы. Этот дом, построенный несколько лет назад, имеет площадь 1500 кв.м. В нем располагается большая гостиная, просторная кухня и столовая, 5 спален, 2 кабинета, несколько санузлов и несколько комнат разного назначения. Судя по фото, в доме есть только крытый бассейн, хотя в дешевом варианте на Совиньоне поплавать можно как на улице, так и в помещении.

Цена этого дома — 6,5 миллиона долларов США, или более 243 миллионов гривен.

Объявление о продаже дома в Одессе за 6,5 млн. Фото: dom.ria

Холл с колоннами и огромной люстрой. Фото: dom.ria

Комната для отдыха. Фото: dom.ria

3-е место: без мебели, но с видом на море

Приближаясь к тройке самых дорогих домов в Одессе, немного ошеломило поместье, которое по сравнению с более дешевыми вариантами на фото без мебели. Располагается оно на Французском бульваре в огражденной территории, куда въезд осуществляется исключительно через контрольно-пропускные пункты.

Общая площадь дома — 1093 кв.м. Все окна панорамные. Внутри есть бассейн. Также присутствует большая терраса с видом на море.

Цена этого дома — 7 миллионов долларов США, или более 262 миллионов гривен.

Продажа дома на Французском бульваре. Фото: dom.ria

Комната с камином и панорамным видом. Фото: dom.ria

Трехэтажный дом в коттеджном поселке "Дубай в Одессе". Фото: dom.ria

2-е место: частная резиденция на Фонтане

Частная резиденция находится на 14-й станции Большого Фонтана. Хотя ее цена такая же, как и в доме, занявшем третье место, территория там значительно больше. Располагается на участке 30 соток. Общая площадь построек — 1500 кв.м.

Основной дом площадью 870 метров, а все остальные помещения принадлежат к нежилой зоне. Там расположены охраняемые помещения, гостевой дом, паркинг на 6 автомобилей, автомойка, дизельная генераторная и котельная. Также в составе этого имения есть огромный банный комплекс.

На первом этаже расположены каминный зал, кухня, столовая, барбекю и банный комплекс. На втором этаже дома три мастер-спальни, каждая со своим санузлом и гардеробной комнатой, а также с выходом на террасу. Тут еще есть спортивный зал с американским бильярдом и игровая комната. Весь дом оборудован акустической системой и системой контроля климата.

Цена этого дома — 7 миллионов долларов США, или более 262 миллионов гривен.

Продажа дома в Одессе. Фото: dom.ria

Гостиная в доме за 262 миллиона. Фото: dom.ria

Двор с бассейном. Фото: dom.ria

1-е место: вилла в элитном районе Одессы

Заслуженное первое место занимает вилла в Совиньоне. Общая площадь дома — 1340 кв.м. В цокольном этаже находятся: бильярдная с баром, боулинг на 2 дорожки, кинозал, санузел, прачечная, винная комната, топочная, несколько технических помещений для обслуживания бассейнов лифтовая шахта и т.п.

На первом этаже вас встречают просторная прихожая и роскошный холл с лестницей и лифтом. Там расположена современная кухня, переходящая в большую столовую. Также на первом этаже находятся кабинет, туалет и гараж на 2 автомобиля. Нельзя не упомянуть о внутреннем бассейне размером 19х4 метра. На втором этаже имения вы найдете 4 обособленных спальни со своими ванными комнатами и туалетами.

Цена этого дома — 7,5 миллиона долларов США, или более 280 миллионов гривен.

Продажа виллы в Совиньоне. Фото: dom.ria

Вид дома со стороны бассейна. Фото: dom.ria

Территория с множеством разных кустарников, цветущих деревьев и клумб с фонтаном. Фото: dom.ria

Считаете, что более дорогих домов в Одессе нет? "Гран-при" среди всех поместий выигрывает частная резиденция. Впрочем, позволить себе такое имение смогут далеко не все. Сколько стоят "золотые" квадратные метры и кому они принадлежат, разбирались Новини.LIVE.