В Одессе продают элитный дом за четыре миллиона долларов — подробности

Продажа виллы. Фото: OLX

В одном из кооперативов на Фонтане в Одессе продается элитная вилла. Она расположена на побережье Черного моря. За дом некоторые риелторы хотят выручить четыре миллиона долларов, но его можно купить и подешевле.

Об этом Новости.LIVE узнали из социальной сети ТикТок и торговой площадки ОLX.

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Что известно о вилле на Фонтане

Вилла расположена в 1-й линии к морю на Большом Фонтане в охраняемом закрытом кооперативе. Известно, что здание в трех уровнях. На первом этаже — кухня-столовая, гостиная и ванная. На втором этаже четыре спальни. Одна из них со своим санузлом и гардеробной. Между 1-м и 2-м игровая комната и спортзал. На цокольном этаже комната отдыха, сауна и каминный зал. Общая площадь дома — 500 м², всего участка — 20 соток.

Расположение виллы для продажи. Фото: Google Maps

Сколько стоит вилла на Фонтане

В социальной сети ТикТок риелтор, по имени Виктор, согласно информации планирует выручить за виллу 4 миллиона долларов. Но в Одессе эту же виллу можно найти и подешевле. Так, на ОLX риелтор Марина за дом простит на 500 тысяч долларов дешевле, то есть всего 3,5 миллиона долларов.

Объявления на ОLX о продаже виллы. Фото: скриншот

С начала войны в Одессе произошли изменения на рынке недвижимости. В частности, в настоящее время несколько упала стоимость на покупку жилья, в то же время аренда осталась на довоенном уровне.

Напомним, Одесса — живописный город на побережье Черного моря, славится своей архитектурой, богатством и привлекательностью. В мире недвижимости Одесса также занимает особое место. Многие политики, звезды или предприниматели строят здесь роскошные поместья, цена на которые на рынке недвижимости начинается от нескольких миллионов долларов США. Новини.LIVE собрали ТОП-5 самых дорогих домов в Одессе, которые выставили на продажу.