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В Одесі відбулися зміни на ринку нерухомості — яка вартість оренди

17 листопада 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відбулися зміни на ринку нерухомості — яка вартість оренди
Людина тримає ключі у руках. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку війни в Одесі відбулися зміни на ринку нерухомості. Зокрема, наразі дещо впала вартість на купівлю житла, водночас оренда залишилася на довоєнному рівні.

Про це Новини.LIVE дізналися з платформи ЛУН.ua.

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За статистичними даними, наразі вартість одного квадратного метра житла в Одесі стартує від 36 300 гривень, що майже на три тисячі менше порівняно з минулим роком. 

Однак на орендоване житло ситуація мало змінилася. Сьогодні за однокімнатну квартиру доведеться віддати від 6 до 10 тисяч гривень, залежно від району міста. 

За квартиру з двома чи трьома кімнатами доведеться віддати від 6 до 13 та від 7 з половиною до 20 тисяч гривень відповідно. Адже обирати доведеться район, будинок, траспортну інфраструктуру та поверх.

Скоріш за все, на таке різке зниження впливає ситуація з обстрілами. Адже окупанти досить часто запускають балістичні або надзвукові ракети, які долітають до Одеси швидше, ніж вмикається сигнал повітряної тривоги. Та й в цілому місто перебуває під постійним прицілом ворога. 

Рейтинг найпопулярніших квартир

Після тривалих блекаутів під час минулого опалювального сезону вимоги орендарів до квартири дещо змінилися. Відтепер люди обирають нижчі поверхи у цегляних або монолітних будинках з газом та власною котельнею. Наявність генератора також відіграє певну роль.

Нагадаємо, в Одеській області вдалося здати в оренду найбільшу кількість земель — це 3,8 тисячі гектарів. Це показник першості серед усіх областей країни. Також область лідирує в рейтингу проведених аукціонів та посідає друге місце за отриманими доходами від оренди.

Також ми писали, що Одеса — мальовниче місто на узбережжі Чорного моря. Славиться своєю архітектурою, багатством та привабливістю. У світі нерухомості Одеса також посідає особливе місце. Чимало політиків, зірок чи підприємців будують тут розкішні маєтки, ціна на які на ринку нерухомості починається від кількох мільйонів доларів США. Новини.LIVE зібрали ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі, що наразі виставили на продаж. 

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