В Одессе произошли изменения на рынке недвижимости — какая стоимость аренды

Человек, держащий ключи в руках. Фото: pixabay

С начала войны в Одессе произошли изменения на рынке недвижимости. В частности, в настоящее время несколько упала стоимость на покупку жилья, в то же время аренда осталась на довоенном уровне.

Об этом Новини.LIVE узнали с платформы ЛУН.ua.

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По статистическим данным, стоимость одного квадратного метра жилья в Одессе стартует от 36 300 гривен, что почти на три тысячи меньше, по сравнению с прошлым годом.

Однако на арендуемое жилье ситуация мало изменилась. Сегодня за однокомнатную квартиру придется отдать от 6 до 10 тысяч гривен в зависимости от района города.

За квартиру с двумя или тремя комнатами придется отдать от 6 до 13 и от 7 с половиной до 20 тысяч гривен соответственно. Ведь выбирать придется район, дом, транспортную инфраструктуру и этаж.

Скорее всего, на такое резкое снижение влияет ситуация с обстрелами. Ведь оккупанты довольно часто запускают баллистические или сверхзвуковые ракеты, которые долетают до Одессы быстрее, чем включается сигнал воздушной тревоги. Да и в целом город находится под постоянным прицелом врага.

Рейтинг самых популярных квартир

После длительных блекаутов во время прошлого отопительного сезона требования арендаторов к квартире несколько изменились. Теперь люди выбирают более низкие этажи в кирпичных или монолитных домах с газом и собственной котельной. Наличие генератора также играет определенную роль.

Напомним, в Одесской области удалось сдать в аренду наибольшее количество земель — это 3,8 тысячи гектаров. Это показатель первенства посреди всех областей страны. Также область лидирует в рейтинге проведенных аукционов и занимает второе место по полученным доходам от аренды.

Также мы писали, что Одесса — живописный город на побережье Черного моря. Славится своей архитектурой, богатством и обаянием. В мире недвижимости Одесса также занимает особое место. Многие политики, звезды или предприниматели строят здесь роскошные поместья, цена на которые на рынке недвижимости начинается от нескольких миллионов долларов США. Новини.LIVE собрали ТОП-5 самых дорогих домов в Одессе, которые выставили на продажу.