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У власність Одеси повернули землі вартістю 48 мільйонів

26 вересня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У власність Одеси повернули землі вартістю 48 мільйонів
Санаторій ім. Горького в Одесі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська обласна прокуратура успішно забезпечила виконання рішення суду щодо повернення земель санаторію ім. Горького територіальній громаді міста. Ці земельні ділянки загальною площею 0,5 гектара та вартістю 48,2 мільйона гривень входять до складу цінного майнового комплексу і є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Прокуратура встановила, що ці ділянки призначені для оздоровлення та мають особливий статус об'єктів природно-заповідного фонду, тому вони не могли бути передані у приватну власність за жодних обставин.

Відреагувавши на виявлені порушення, прокуратура подала позовну заяву до суду. Суд підтримав позицію прокуратури і задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

Наразі право приватної власності громадян скасовано і права на земельні ділянки зареєстровано як комунальну власність Одеської міської ради. Ця перемога стала важливим кроком у збереженні цінних природних об'єктів міста та забезпеченні доступу до них для всієї громади.

Території, що повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.

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