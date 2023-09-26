В собственность Одессы вернули земли стоимостью 48 миллионов

Санаторий им. Горького в Одессе. Фото: google

Одесская областная прокуратура успешно обеспечила исполнение решения суда о возвращении земель санатория им. Горького территориальной общине города. Эти земельные участки общей площадью 0,5 гектара и стоимостью 48,2 миллиона гривен входят в состав ценного имущественного комплекса памятника садово-паркового искусства местного значения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Прокуратура установила, что эти участки предназначены для оздоровления и имеют особый статус объектов природно-заповедного фонда, поэтому они не могли быть переданы в частную собственность ни при каких обстоятельствах.

Отреагировав на выявленные нарушения, прокуратура подала исковое заявление в суд. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Право частной собственности граждан отменено, и права на земельные участки зарегистрировано как коммунальную собственность Одесского городского совета. Эта победа стала важным шагом в сохранении ценных природных объектов города и обеспечении доступа к ним для всего общества.

Территории, вернувшиеся государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.