В Одесі продають найменшу квартиру в Україні: ціна здивує

Продаж квартири. Фото: google

Ринок нерухомості оживає, оголошень про продаж квартир більшає. На одному із сайтів продажу та оренди житла з’явилася цікава пропозиція, за не менш цікаву суму.

Новини.LIVE розібралися, чому оголошення про продаж квартири в Одесі викликало суспільний інтерес.

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Власник квартири пропонує дворівневу квартиру-студію з усім необхідним. Спальна зона, вбиральня з душовою. Щоправда, все це помістилося на 10 кв. м. Саме таку площу має цей "маєток".

"Продам квартиру-студію з другим рівнем. Ватутіна/Прохоровська, 1/2, 10 м, плюс три метри спальна зона, душ, бойлер, облицювання. Квартира потребує косметичного ремонту", — йдеться в оголошенні.





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Якщо житлова площа й дійсно крихітна, то щодо ціни такого не скажеш. Квартиру власник оцінив у 10 тисяч доларів, що становить 369,5 тис. грн. Цікаво, що середня вартість квадратного метра в районі Молдованки становить 30 989 грн/м². Тож вартість житла на майже 60 тисяч гривень більше за ринкову.

Зазначимо, Одеса — мальовниче місто на узбережжі Чорного моря. Славиться своєю архітектурою, багатством та привабливістю. У світі нерухомості Одеса також займає особливе місце. Чимало політиків, зірок чи підприємців будують тут розкішні маєтки, ціна на які на ринку нерухомості починається від кількох мільйонів доларів США. Новини.LIVE зібрали ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі, що наразі виставили на продаж.