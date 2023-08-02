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В Одессе продают самую маленькую квартиру в Украине: цена удивит

2 августа 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе продают самую маленькую квартиру в Украине: цена удивит
Продажа квартир. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Рынок недвижимости оживает, объявлений о продаже квартир становится все больше. На одном из сайтов продаж и аренды жилья появилось интересное предложение, за не менее интересную сумму.

Новини.LIVE разобрались, почему объявление о продаже квартиры в Одессе вызвало общественный интерес.

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Владелец квартиры предлагает двухуровневую квартиру-студию со всем необходимым. Спальная зона, туалет с душевой. Правда, все это поместилось на 10 кв. м. Именно такую площадь имеет это "имение".

"Продам квартиру-студию со вторым уровнем. Ватутина/Прохоровская, 1/2, 10 м плюс три метра — спальная зона, душ, бойлер, облицовка. Квартира нуждается в косметическом ремонте", — говорится в объявлении.

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Если жилая площадь действительно крохотная, то относительно цены такого не скажешь. Квартиру собственник оценил в 10 тысяч долларов, что составляет 369,5 тыс. грн. Примечательно, что средняя стоимость квадратного метра в районе Молдованки составляет 30 989 грн/м². Поэтому стоимость жилья почти на 60 тысяч гривен больше рыночной.

Отметим, Одесса — живописный город на побережье Черного моря. Славится своей архитектурой, богатством и привлекательностью. В мире недвижимости Одесса также занимает особое место. Многие политики, звезды или предприниматели строят здесь роскошные поместья, цена на которые на рынке недвижимости начинается от нескольких миллионов долларов США. Новини.LIVE собрали ТОП-5 самых дорогих домов в Одессе, которые выставили на продажу.

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