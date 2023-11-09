В Одесі зросли ціни на аренду квартир

Затишний одеський двір. Фото: Новини.LIVE

В Одесі подорожчала орендна плата за винаєм мешкання. За рік середня вартість оренди квартир у Одесі зросла майже на 20%.

Про це Новини.LIVE дізналися з платформи ЛУН.ua.

За статистичними даними, у листопаді 2022 року квартиру можна було орендувати приблизно за 8 тисяч гривень — зараз вона коштуватиме 9 500 гривень.

Пік вартості оренди припав на травень, коли ціни підскочили до 24%. Проте з жовтня можемо спостерігати хорошу тенденцію — ціни йдуть на спад.

Минулого місяця в Одесі можна було винайняти квартиру майже за 11 тисяч, а зараз оренда коштує 9 500 гривень.

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Найдорожчий район Одеси

Найдорожчим районом в Одесі є Приморський. Там середня вартість оренди становить 11 800 гривень, що набагато більше, ніж у всіх інших районах. В Пересипському, Хаджибейському та інших районах міста орендна ціна становить приблизно 6-7 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Одесі планують перейменувати 14 об'єктів топоніміки. Пропозиції висунули історико-топонімічна комісія. Зміни назв пропонують в Пересипському та Хаджибейському районах міста.

Раніше ми писали, що в Одеській області вдалося здати в оренду найбільшу кількість земель — це 3,8 тисячі гектарів. Це показник першості серед усіх областей країни. Також область лідирує в рейтингу проведених аукціонів та посідає друге місце за отриманими доходами від оренди.