В Одессе выросли цены на аренду квартир

Уютный одесский двор. Фото: Новини.LIVE

В Одессе подорожала арендная плата за снятие жилья. За год средняя стоимость аренды квартир в Одессе выросла почти на 20%.

Об этом Новини.LIVE узнали с платформы ЛУН.ua.

По статистическим данным, в ноябре 2022 года квартиру можно было арендовать примерно за 8 тысяч гривен — сейчас она будет стоить 9500 гривен.

Пик стоимости аренды пришелся на май, когда цены подскочили до 24%. Однако с октября можем наблюдать хорошую тенденцию — цены идут на убыль.

В прошлом месяце в Одессе можно было снять квартиру почти за 11 тысяч, а сейчас аренда стоит 9500 гривен.

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Самый дорогой район Одессы

Самым дорогим районом в Одессе является Приморский. Там средняя стоимость аренды составляет 11800 гривен, что гораздо больше, чем во всех других районах. В Пересыпском, Хаджибейском и других районах города арендная цена составляет около 6-7 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе планируется переименовать 14 объектов топонимики. Предложения выдвинули историко-топонимическая комиссия. Изменения названий предлагают в Пересыпском и Хаджибейском районах города.

Ранее мы писали, что в Одесской области удалось сдать в аренду самое большое количество земель — это 3,8 тысячи гектаров. Это показатель первенства посреди всех областей страны. Также область лидирует в рейтинге проведённых аукционов и занимает второе место по полученным доходам от аренды.