Дом в Одессе за шесть миллионов долларов — какой он

Дом, который продается в Одессе. Фото: pro100dom

В одном из кооперативов на Фонтане в Одессе продается элитная вилла. Она расположена на побережье Черного моря. За дом риелторы хотят выручить шесть миллионов долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали торговой площадки "pro100dom".

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Гостиная в доме. Фото: pro100dom

Что известно о вилле на Фонтане

В описании объявления о продаже указано, что вилла находится в районе 14 станции Большого Фонтана на морской стороне. Общий участок — 29 соток, а площадь дома 1— 500 кв. м, в котором есть 3 спальни с санузлами. А также — отдельный гостевой дом на территории. В вилле находится отдельная квартира для обслуживающего персонала, со своей кухней и выходами. Кроме этого, на территории есть паркинг на 6 машин, автомойка, сауна, бильярдная, спортивный зал, бассейн, зона барбекю и даже бронзовый фонтан. Стоит отметить, что дом построен из красного кирпича. Толщина стен — 80 см.

Бильярдная комната в особняке. Фото: pro100dom

Интерьер дома

В украшении интерьера использовали премиальные материалы: мрамор, красное дерево, травертин. А мебель и техника, как указано в объявлении, эксклюзивная. В доме есть система климат контроля, акустическая система, видеонаблюдение и двадцатилетние растения.

"Фишка участка — это приватность. Рядом все закрыто и засажено и нет ни одного окна возле соседних домов, выходящих на эту территорию", — говорится в объявлении о продаже.

Кухонные шкафы и стол. Фото: pro100dom

Камин и кресла. Фото: pro100dom

Диван, стол и шахматная доска. Фото: pro100dom

Напомним, в Украине в рейтинге регионов по дороговизне аренды жилья сменился лидер. С начала года средний размер оплаты однокомнатной квартиры вырос на около 4%. На первое место снова вышла Львовская область, где аренда с начала года выросла наиболее существенно, опередив Закарпатскую, которая была впереди с начала 2023 года.