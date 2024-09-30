Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 1 жовтня

Будьте обережні — завтра в Одесі очікується сильний шторм з дощем
У вівторок, 1 жовтня, в Одесі очікують пориви північного вітру до 15 — 25 м/с і значне хвилювання моря. У регіоні оголошений І (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 1 жовтня
- Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ;
- Вітер північний, 9 — 14 м/с, пориви 15 — 20 м/с;
- Температура вночі 12 — 14°С, вдень 21 — 23°С;
- Температура морської води 19 — 20°С.
Погода в Одеській області 1 жовтня
- Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, місцями помірний;
- Вітер північний, 9 — 14 м/с, пориви 15 — 20 м/с;
- Температура вночі 9 — 14°С, вдень 18 — 23°С, місцями до 13°С;
- На автошляхах області видимість добра.
Травмпункти в Одесі
Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.
Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.
Адреси травмпунктів в Одесі:
- Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
- Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за затоплене авто.
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