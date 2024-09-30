Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 1 октября

Будьте осторожны – завтра в Одессе ожидается сильный шторм с дождем
Во вторник, 1 октября, в Одессе ожидают порывы северного ветра до 15-25 м/с и значительное волнение моря. В регионе объявлен I (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 1 октября
- Облачно с прояснениями. Дождь;
- Ветер северный, 9 — 14 м/с, порывы 15 — 20 м/с;
- Температура ночью 12 — 14°С, днем 21 — 23°С;
- Температура морской воды 19 — 20°С.
Погода в Одесской области 1 октября
- Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный;
- Ветер северный, 9 — 14 м/с, порывы 15 — 20 м/с;
- Температура ночью 9 — 14°С, днем 18— 23°С, местами до 13°С;
- На автодорогах области видимость добра.
Травмпункты в Одессе
Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами необходимую медицинскую помощь.
Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.
Адреса травмпунктов в Одессе:
- Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
- Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию за затопленный автомобиль.
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