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Будьте осторожны – завтра в Одессе ожидается сильный шторм с дождем

30 сентября 2024 16:45
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 1 октября
Шторм в Одессе. Иллюстративное фото: Instagram
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 1 октября, в Одессе ожидают порывы северного ветра до 15-25 м/с и значительное волнение моря. В регионе объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 1 октября

  • Облачно с прояснениями. Дождь;
  • Ветер северный, 9 — 14 м/с, порывы 15 — 20 м/с;
  • Температура ночью 12 — 14°С, днем 21 — 23°С;
  • Температура морской воды 19 — 20°С.
Почти лето, какая погода будет в Одессе 25 сентября - фото 1
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 1 октября

  • Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный;
  • Ветер северный, 9 — 14 м/с, порывы 15 — 20 м/с;
  • Температура ночью 9 — 14°С, днем 18— 23°С, местами до 13°С;
  • На автодорогах области видимость добра.
Почти лето, какая погода будет в Одессе 25 сентября - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

  • Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
  • Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
  • Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
  • Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
  • КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию за затопленный автомобиль.

Также в Украине выпал первый снег.

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