Бунти в Росії — чи можливе повстання в країні після майбутніх виборів

Акція протесту російської опозиції у Москві, 2012 рік. Фото: Радіо Свобода Yuri Timofeyev

Уже в березні цього року росіяни будуть обирати Володимира Путіна "новим" президентом своєї країни. Майбутнє Російської Федерації розглядається як складний пазл, де кожна частина може викликати неочікувані зміни. Суспільство зараз активно обговорює можливість чергового "Пригожинського" бунту чи політичного перевороту у РФ.

Про те, наскільки це можливо, журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Фіктивні вибори

За словами Михайла Шабанова, російські вибори є фейковими, як і фігуранти "опозиційних" кандидатів. Аналітик вважає, що зміни в політичному режимі можливі тільки через збройний конфлікт або зовнішній тиск.

"Сподівань на вибори немає, тобто перемогу, звісно, отримує диктатор, це йому потрібно для легітимації власних дій. Але немає загального розуміння того, що диктатуру неможливо змінити у законний спосіб — у спосіб виборів. Це можливо зробити лише збройним шляхом або зовнішнім впливом, інших варіантів немає", — зазначив Михайло Шабанов.

Голодні бунти в Росії

Водночас політолог вказує на можливість соціальних заворушень, особливо в Москві, де можуть вибухнути голодні бунти через економічні проблеми. Наразі російський режим вже вигрібає мобілізаційні ресурси з провінції, але з часом черга дійде й до столиці.

"Путінський режим не настільки міцний, як нам здається, ми вже бачили маркер цієї слабкості — це Пригожин перш за все, тому наступний Пригожин може стати фатальним для цього режиму загалом", — каже Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 23 червня Міноборони РФ вдарило по таборах "вагнерівців". Після цього 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями пішов на Москву з метою "зупинити" військове керівництво Росії. Пізніше стало відомо, що "вагнерівці" дійшли тільки до Ростова. Втихомирити Євгена Пригожина Путіну допоміг самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Також ми писали, що власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, а разом з ним ще група очільників цієї організації, загинули внаслідок авіакатастрофи 23 серпня. Подія відбулася у Тверській області РФ. Вбивство організував близький друг Володимира Путіна — секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев.

Додамо, що у червні 2023 року, після бунту ПВК "Вагнер", президент Росії Володимир Путін почав зміцнювати захист Москви, формуючи нові військові підрозділи. Так, у листопаді 2022 року Путін затвердив створення організації, завданням якої є охорона інфраструктури столиці.