Бунты в России — возможно ли восстание в стране после предстоящих выборов

Акция протеста российской оппозиции в Москве, 2012г. Фото: Радио Свобода Yuri Timofeyev

Уже в марте этого года россияне будут выбирать Владимира Путина "новым" президентом своей страны. Будущее русской Федерации рассматривается как сложный пазл, где любая часть может вызвать неожиданные конфигурации. Общество сейчас активно обсуждает возможность очередного "Пригожинского" бунта или политического переворота в РФ.

О том, возможно ли это, журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Фиктивные выборы

По словам Михаила Шабанова, российские выборы являются фейковыми, как и фигуранты "оппозиционных" кандидатов. Аналитик считает, что изменения в политическом режиме возможны только из-за вооруженного конфликта или внешнего давления.

"Надежд на выборы нет, то есть победу, конечно, одерживает диктатор, это ему нужно для легитимации собственных действий. Но нет общего понимания того, что диктатуру невозможно изменить законным способом — способом выборов. Это возможно сделать только вооруженным путем или внешним влиянием, других вариантов нет", — отметил Михаил Шабанов.

Голодные бунты в России

В то же время политолог указывает на возможность социальных беспорядков, особенно в Москве, где могут разразиться голодные бунты из-за экономических проблем. Пока российский режим уже выгребает мобилизационные ресурсы из провинции, но со временем очередь дойдет и до столицы.

"Путинский режим не настолько прочен, как нам кажется, мы уже видели маркер этой слабости – это Пригожин прежде всего, поэтому следующий Пригожин может стать роковым для этого режима в целом", – говорит Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 23 июня Минобороны РФ ударило по лагерям "вагнеровцев". После этого 24 июня главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками пошел на Москву с целью "остановить" военное руководство России. Позже стало известно, что "вагнеровцы" дошли только до Ростова. Утихомирить Евгения Пригожина Путину помог самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также мы писали, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, а вместе с ним еще группа руководителей этой организации, погибли в результате авиакатастрофы 23 августа. Событие произошло в Тверской области РФ. Убийство организовал близкий друг Владимира Путина – секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Добавим, что в июне 2023 года, после бунта ПИК "Вагнер", президент России Владимир Путин начал укреплять защиту Москвы, формируя новые военные подразделения. Так, в ноябре 2022 года Путин утвердил создание организации, задачей которой является охрана инфраструктуры столицы.