Погода в Одесі на завтра, 16 грудня

Буревій та холод — погода в Одесі на завтра
15 грудня 2024 17:00
Люди в центрі міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Завтра, 16 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними через викид мін.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень місцями невеликі опади.
- Вночі та вранці місцями ожеледиця.
- Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі від +2 ...-3 °С, вдень +2...+7 °С.
- На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Нагадаємо, в Одеській області розпочато роботи з влаштування систем захисту доріг від снігових заметів. Також ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.
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