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Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

15 грудня 2024 17:00
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 16 грудня
Люди в центрі міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 16 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними через викид мін.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С.
Буревій та холод — погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень місцями невеликі опади.
  • Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі від +2 ...-3 °С, вдень +2...+7 °С.
  • На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Буревій та холод — погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області розпочато роботи з влаштування систем захисту доріг від снігових заметів. Також ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

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