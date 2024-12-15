Погода в Одесі на завтра, 16 грудня

Люди в центрі міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 16 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними через викид мін.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вдень місцями невеликі опади.

Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +2 ...-3 °С, вдень +2...+7 °С.

На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області розпочато роботи з влаштування систем захисту доріг від снігових заметів. Також ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.