Погода в Одессе на завтра, 16 декабря

Люди в центре города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 16 декабря, погода в Одессе и области будет дождливая и холодная. Температура воздуха ночью опустится до 0°C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными из-за выброса мин.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшие осадки.

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от +2...-3 °С, днем +2...+7 °С.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области начаты работы по устройству систем защиты дорог от снежных заносов. Также мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.