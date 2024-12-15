Погода в Одессе на завтра, 16 декабря

Ураган и холод — погода в Одессе на завтра
15 декабря 2024 17:00
Люди в центре города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Завтра, 16 декабря, погода в Одессе и области будет дождливая и холодная. Температура воздуха ночью опустится до 0°C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными из-за выброса мин.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшие осадки.
- Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью от +2...-3 °С, днем +2...+7 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.
Напомним, в Одесской области начаты работы по устройству систем защиты дорог от снежных заносов. Также мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.
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