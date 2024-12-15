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В Одеській області встановлюють снігозахист доріг

15 грудня 2024 12:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Снігозахист доріг на Одещині: як забезпечують безпеку взимку
Люди встановлюють паркан. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області розпочато роботи з влаштування систем захисту доріг від снігових заметів. Для цього використовуються снігоізолюючі споруди, паркани та полімерні сітки.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Повідомлення про встановлення снігозахисту. Фото: скриншот

Снігозахист доріг

У Службі відновлення в Одеській області розповіли, що роботи спрямовані на уникнення снігових переметів на відкритих ділянках автошляхів, які мають стратегічне значення для економіки та логістики регіону.

Снігозахист доріг здійснюється за допомогою таких споруд:

  • Снігоізолюючі галереї — спеціальні конструкції для захисту гірських доріг.
  • Снігопередувні паркани — використовуються в місцевостях із сильними вітрами та інтенсивним снігопереносом.
  • Снігозатримувальні пристрої з полімерних сіток — застосовуються при обсягах снігоприносу до 75 м³/м.

Роботи координує аналітично-моніторинговий центр Служби відновлення, який цілодобово відстежує ситуацію на дорогах та оперативно реагує на виклики.

В Одеській області встановлюють снігозахист доріг - фото 2
Встановлення сітки для захисту від снігу. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Для довідок про стан проїзду державними дорогами звертайтесь на гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені зранку збираються затори та черги на виїзд до Молдови та Румунії. Також 15 грудня, в Одесі та області діють стабілізаційні відключення світла

Одеса дороги Одеська область сніг Одеська ОДА Новини Одеси

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