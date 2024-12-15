Снігозахист доріг на Одещині: як забезпечують безпеку взимку

В Одеській області встановлюють снігозахист доріг
В Одеській області розпочато роботи з влаштування систем захисту доріг від снігових заметів. Для цього використовуються снігоізолюючі споруди, паркани та полімерні сітки.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Снігозахист доріг
У Службі відновлення в Одеській області розповіли, що роботи спрямовані на уникнення снігових переметів на відкритих ділянках автошляхів, які мають стратегічне значення для економіки та логістики регіону.
Снігозахист доріг здійснюється за допомогою таких споруд:
- Снігоізолюючі галереї — спеціальні конструкції для захисту гірських доріг.
- Снігопередувні паркани — використовуються в місцевостях із сильними вітрами та інтенсивним снігопереносом.
- Снігозатримувальні пристрої з полімерних сіток — застосовуються при обсягах снігоприносу до 75 м³/м.
Роботи координує аналітично-моніторинговий центр Служби відновлення, який цілодобово відстежує ситуацію на дорогах та оперативно реагує на виклики.
Для довідок про стан проїзду державними дорогами звертайтесь на гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені зранку збираються затори та черги на виїзд до Молдови та Румунії. Також 15 грудня, в Одесі та області діють стабілізаційні відключення світла.
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