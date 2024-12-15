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В Одесской области устанавливают снегозащиту дорог

15 декабря 2024 12:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Снегозащита дорог в Одесской области: как обеспечивают безопасность зимой
Люди устанавливают забор. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области начаты работы по устройству систем защиты дорог от снежных заносов. Для этого используются снегоизолирующие постройки, заборы и полимерные сетки.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Уведомление об установке снегозащиты. Фото: скриншот

Снегозащита дорог

В Службе восстановления в Одесской области рассказали, что работы направлены на избегание снежных переметов на открытых участках автодорог, имеющих стратегическое значение для экономики и логистики региона.

Снегозащита дорог осуществляется с помощью следующих сооружений:

  • Снегоизолирующие галереи — специальные конструкции для защиты горных дорог.
  • Снегопередувные заборы — используются в местностях с сильными ветрами и интенсивным снегопереносом.
  • Снегозадерживающие устройства из полимерных сеток — применяются при объемах снегоприноса до 75 м³/м.

Работы координирует аналитическо-мониторинговый центр Службы восстановления, который круглосуточно отслеживает ситуацию на дорогах и оперативно реагирует на вызовы.

В Одесской области устанавливают снегозащиту дорог - фото 2
Установка сетки для защиты от снега. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Для справок о состоянии проезда по государственным дорогам обращайтесь на горячую линию: +38 067 400 60 80.

Напомним, на трассе Одесса-Рени утром собираются пробки и очереди на выезд в Молдову и Румынию. Также 15 декабря в Одессе и области действуют стабилизационные отключения света.

Одесса дороги Одесская область снег Одесская ОГА Новости Одессы

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