Снегозащита дорог в Одесской области: как обеспечивают безопасность зимой

В Одесской области устанавливают снегозащиту дорог
В Одесской области начаты работы по устройству систем защиты дорог от снежных заносов. Для этого используются снегоизолирующие постройки, заборы и полимерные сетки.
Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Снегозащита дорог
В Службе восстановления в Одесской области рассказали, что работы направлены на избегание снежных переметов на открытых участках автодорог, имеющих стратегическое значение для экономики и логистики региона.
Снегозащита дорог осуществляется с помощью следующих сооружений:
- Снегоизолирующие галереи — специальные конструкции для защиты горных дорог.
- Снегопередувные заборы — используются в местностях с сильными ветрами и интенсивным снегопереносом.
- Снегозадерживающие устройства из полимерных сеток — применяются при объемах снегоприноса до 75 м³/м.
Работы координирует аналитическо-мониторинговый центр Службы восстановления, который круглосуточно отслеживает ситуацию на дорогах и оперативно реагирует на вызовы.
Для справок о состоянии проезда по государственным дорогам обращайтесь на горячую линию: +38 067 400 60 80.
Напомним, на трассе Одесса-Рени утром собираются пробки и очереди на выезд в Молдову и Румынию. Также 15 декабря в Одессе и области действуют стабилизационные отключения света.
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