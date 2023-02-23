Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Бути фонтану чи ні?": в Одесі оголосили архітектурний конкурс з реконструкції Катерининської площі arrow

"Бути фонтану чи ні?": в Одесі оголосили архітектурний конкурс з реконструкції Катерининської площі

23 лютого 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Архітектурний конкурс на реконструкцію Катерининської площі в Одесі: подробиці
Найкращі проєкти оберуть вже влітку
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Катерининську площу в Одесі планують реконструювати. В місті проведуть архітектурний конкурс.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Одеського виконкому 23 лютого.

Читайте також:

Конкурс починається з 31 березня 2023 року і закінчується 01 серпня 2023 року. Журі має оголосити кращі проєктні пропозиції не пізніше 14 серпня 2023 року.

Які документи має подати архітектор:

  • ситуаційний план у масштабі 1:2000;
  • опорний план у масштабі 1:500;
  • генеральний план на геопідоснові у масштабі 1:500; 
  • розгортки фасадів з проєктними пропозиціями щодо їх реставрації на усунення виявлених недоліків;
  • пропозиції щодо вибору та розміщення елементів благоустрою;
  • загальні зовнішні види площі;
  • пояснювальна записка із роз’ясненням архітектурно-планувальної ідеї  та архітектурних рішень. 

Також передбачені три грошові премії по 75 тисяч для учасників й можуть бути додаткові нагороди загальною сумою 50 тисяч. 

Фонтан посеред площі

Зазначимо, що в день коли на сесії міської ради ухвалили рішення про демонтаж скандальної Катерини ІІ, дизайнери одразу запропонували концепцію органіці простору площі. Головною ідеєю проєкту є  збільшення пішохідної частини площі й додавання нових місць для сидіння.

Також додаються нові дерева обабіч площі, але так, щоб не перекривати вид на фонтан, на Дюка, та з Дюка на фонтан. Сама площа може використовуватись для концертів та ярмарок. Залишається проїзд у Воронцовський провулок та місця для паркування вздовж будівель. Для зручного заїзду у двори через пішохідну зону планують поставити автоматичні підземні боларди.

Простір площі реорганізують

Одеська мерія провела відкритий конкурс на найкращий проєкт з благоустрою Театральної площі. Вже можна переглянути, як на думку архітекторів має виглядати центральна площа міста. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:25 "Було 43 бойові зіткнення": у Силах оборони розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

15:13 Росіяни чинять тиск: окупанти не можуть змусити частину персоналу ЗАЕС працювати на них

15:05 Катував сімʼю з маленькою дитиною на Чернігівщині: в Україні судитимуть військового рф

14:54 "Ашан" поповнив список НАЗК міжнародних спонсорів війни: деталі

Новина з відео

14:51 Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:50 Справжній європеєць: в Одеському зоопарку поповнення

14:46 Геймери оцінять: Microsoft анонсував Xbox у вигляді печива

14:44 Ілля Забарний ще довго не зможе грати за "Борнмут": що сталося із захисником

14:34 Двоє зрадників, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ, отримали по 15 років в'язниці

14:29 Яке прізвисько в школі отримала єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта

Новина з відео

14:51 Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з відео

13:54 Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 15:06

"Було 43 бойові зіткнення": у Силах оборони розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

None 23 Лютий 14:58

Росіяни чинять тиск: окупанти не можуть змусити частину персоналу ЗАЕС працювати на них

None 23 Лютий 15:25

Катував сімʼю з маленькою дитиною на Чернігівщині: в Україні судитимуть військового рф

None 23 Лютий 15:09

"Ашан" поповнив список НАЗК міжнародних спонсорів війни: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB