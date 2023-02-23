Архітектурний конкурс на реконструкцію Катерининської площі в Одесі: подробиці

Найкращі проєкти оберуть вже влітку

Катерининську площу в Одесі планують реконструювати. В місті проведуть архітектурний конкурс.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Одеського виконкому 23 лютого.

Конкурс починається з 31 березня 2023 року і закінчується 01 серпня 2023 року. Журі має оголосити кращі проєктні пропозиції не пізніше 14 серпня 2023 року.

Які документи має подати архітектор:

ситуаційний план у масштабі 1:2000;

опорний план у масштабі 1:500;

генеральний план на геопідоснові у масштабі 1:500;

розгортки фасадів з проєктними пропозиціями щодо їх реставрації на усунення виявлених недоліків;

пропозиції щодо вибору та розміщення елементів благоустрою;

загальні зовнішні види площі;

пояснювальна записка із роз’ясненням архітектурно-планувальної ідеї та архітектурних рішень.

Також передбачені три грошові премії по 75 тисяч для учасників й можуть бути додаткові нагороди загальною сумою 50 тисяч.

Фонтан посеред площі

Зазначимо, що в день коли на сесії міської ради ухвалили рішення про демонтаж скандальної Катерини ІІ, дизайнери одразу запропонували концепцію органіці простору площі. Головною ідеєю проєкту є збільшення пішохідної частини площі й додавання нових місць для сидіння.

Також додаються нові дерева обабіч площі, але так, щоб не перекривати вид на фонтан, на Дюка, та з Дюка на фонтан. Сама площа може використовуватись для концертів та ярмарок. Залишається проїзд у Воронцовський провулок та місця для паркування вздовж будівель. Для зручного заїзду у двори через пішохідну зону планують поставити автоматичні підземні боларди.

Одеська мерія провела відкритий конкурс на найкращий проєкт з благоустрою Театральної площі. Вже можна переглянути, як на думку архітекторів має виглядати центральна площа міста.