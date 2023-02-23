Архитектурный конкурс на реконструкцию Екатерининской площади в Одессе: подробности

Лучшие проекты выберут уже летом

Екатерининскую площадь в Одессе планируют реконструировать. В городе будет проведен архитектурный конкурс.

Соответствующее решение было принято во время заседания Одесского исполкома 23 февраля.

Конкурс начинается с 31 марта 2023 и заканчивается 01 августа 2023 года. Жюри должно объявить лучшие проектные предложения не позднее 14 августа 2023 года.

Какие документы должен подать архитектор:

ситуационный план в масштабе 1:2000;

опорный план в масштабе 1:500;

генеральный план на геоподоснове в масштабе 1:500;

развертки фасадов с проектными предложениями по их реставрации на устранение выявленных недостатков;

предложения по выбору и размещению элементов благоустройства;

общие внешние виды площади;

объяснительная записка с разъяснением архитектурно-планировочной идеи и архитектурных решений.

Также предусмотрены три денежных премии по 75 тысяч для участников и могут быть дополнительные награды на общую сумму 50 тысяч.

Фонтан посреди площади

Отметим, что в день, когда на сессии городского совета приняли решение о демонтаже скандальной Екатерины II, дизайнеры сразу предложили концепцию органике пространства площади. Главной идеей проекта является увеличение пешеходной части площади и добавление новых сидений.

Также добавляются новые деревья с обеих сторон площади, но так, чтобы не перекрывать вид на фонтан, на Дюка, и из Дюка на фонтан. Сама площадь может использоваться для концертов и ярмарки. Остается проезд в Воронцовский переулок и парковочные места вдоль зданий. Для удобного въезда во дворы через пешеходную зону планируют поставить автоматические подземные боларды.

Одесская мэрия провела открытый конкурс на лучший проект по благоустройству Театральной площади. Уже можно увидеть, как по мнению архитекторов должна выглядеть центральная площадь города.