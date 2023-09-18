Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 вересня

Час діставати светри: якою буде погода сьогодні в Одесі
18 вересня 2023 06:40
Дівчина гуляє у парку. Фото ілюстративне: pixabay
Сьогодні, 18 вересня, цілий день в Одесі буде сонячним, але вітряним. Варто одягтися тепліше, проте парасольку можна залишити вдома, опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Ясна погода
- Вітер північний, 2-6 м/с.
- Температура вночі 19-20 °С, вдень 21-22 °С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 46%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 4–10 м/с.
- Температура вночі 12-17 °С, вдень 24-27 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У понеділок, 18 вересня, в Україні буде сонячна та тепла погода. Опадів не передбачається.