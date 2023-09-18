Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 вересня

Дівчина гуляє у парку. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 18 вересня, цілий день в Одесі буде сонячним, але вітряним. Варто одягтися тепліше, проте парасольку можна залишити вдома, опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Ясна погода

Вітер північний, 2-6 м/с.

Температура вночі 19-20 °С, вдень 21-22 °С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 46%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 4–10 м/с.

Температура вночі 12-17 °С, вдень 24-27 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У понеділок, 18 вересня, в Україні буде сонячна та тепла погода. Опадів не передбачається.