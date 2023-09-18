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Час діставати светри: якою буде погода сьогодні в Одесі

18 вересня 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 вересня
Дівчина гуляє у парку. Фото ілюстративне: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 18 вересня, цілий день в Одесі буде сонячним, але вітряним. Варто одягтися тепліше, проте парасольку можна залишити вдома, опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Ясна погода
  • Вітер північний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі 19-20 °С, вдень 21-22 °С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 46%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 4–10 м/с.
  • Температура вночі 12-17 °С, вдень 24-27 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У понеділок, 18 вересня, в Україні буде сонячна та тепла погода. Опадів не передбачається.

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