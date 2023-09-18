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Пора доставать свитера: какой будет погода сегодня в Одессе

18 сентября 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 сентября.
Девушка гуляет в парке. Фото иллюстративное: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 сентября, целый день в Одессе будет солнечным, но ветреным. Следует одеться теплее, однако зонтик можно оставить дома, осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ясная погода
  • Ветер северный, 2-6 м/с.
  • Температура ночью 19-20°С, днем ​​21-22°С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 46%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.
  • Температура ночью 12-17°С, днем ​​24-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 18 сентября, в Украине будет солнечная и теплая погода. Осадков не предполагается.

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