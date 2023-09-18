Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 сентября.

Девушка гуляет в парке. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 18 сентября, целый день в Одессе будет солнечным, но ветреным. Следует одеться теплее, однако зонтик можно оставить дома, осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ясная погода

Ветер северный, 2-6 м/с.

Температура ночью 19-20°С, днем ​​21-22°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 46%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем ​​24-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 18 сентября, в Украине будет солнечная и теплая погода. Осадков не предполагается.