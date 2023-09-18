Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 сентября.

Пора доставать свитера: какой будет погода сегодня в Одессе
18 сентября 2023 06:40
Девушка гуляет в парке. Фото иллюстративное: pixabay
Сегодня, 18 сентября, целый день в Одессе будет солнечным, но ветреным. Следует одеться теплее, однако зонтик можно оставить дома, осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ясная погода
- Ветер северный, 2-6 м/с.
- Температура ночью 19-20°С, днем 21-22°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 46%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 24-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В понедельник, 18 сентября, в Украине будет солнечная и теплая погода. Осадков не предполагается.