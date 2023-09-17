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Вдалий час для прогулянки: якою буде погода в Одесі сьогодні

17 вересня 2023 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 вересня
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 вересня, протягом усього дня в Одесі зберігатиметься ясна погода, під вечір можлива невеличка хмарність. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Ясна погода
  • Вітер північно-східний, 2-5 м/с.
  • Температура вночі 18-20 °С, вдень 21-22 °С.
  • Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
  • Вологість — 56%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 4–8 м/с.
  • Температура вночі 14-18 °С, вдень 24-27 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні 17 вересня очікується мінлива хмарність. В деяких областях країни пройдуть дощі.

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