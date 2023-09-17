Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 вересня

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 вересня, протягом усього дня в Одесі зберігатиметься ясна погода, під вечір можлива невеличка хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Ясна погода

Вітер північно-східний, 2-5 м/с.

Температура вночі 18-20 °С, вдень 21-22 °С.

Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.

Вологість — 56%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 4–8 м/с.

Температура вночі 14-18 °С, вдень 24-27 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні 17 вересня очікується мінлива хмарність. В деяких областях країни пройдуть дощі.