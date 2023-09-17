Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 вересня

Вдалий час для прогулянки: якою буде погода в Одесі сьогодні
17 вересня 2023 06:35
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 17 вересня, протягом усього дня в Одесі зберігатиметься ясна погода, під вечір можлива невеличка хмарність. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Ясна погода
- Вітер північно-східний, 2-5 м/с.
- Температура вночі 18-20 °С, вдень 21-22 °С.
- Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
- Вологість — 56%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 4–8 м/с.
- Температура вночі 14-18 °С, вдень 24-27 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
В Україні 17 вересня очікується мінлива хмарність. В деяких областях країни пройдуть дощі.