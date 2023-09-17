Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 сентября.

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 сентября, в течение всего дня в Одессе будет сохраняться ясная погода, к вечеру возможна небольшая облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Без осадков.

Ясная погода

Ветер северо-восточный, 2-5 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​21-22°С.

Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.

Влажность — 56%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 4-8 м/с.

Температура ночью 14-18°С, днем ​​24-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине 17 сентября ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди.