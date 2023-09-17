Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 сентября.

Удачное время для прогулки: какой будет погода в Одессе
17 сентября 2023 06:35
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 17 сентября, в течение всего дня в Одессе будет сохраняться ясная погода, к вечеру возможна небольшая облачность. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Без осадков.
- Ясная погода
- Ветер северо-восточный, 2-5 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 21-22°С.
- Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.
- Влажность — 56%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 4-8 м/с.
- Температура ночью 14-18°С, днем 24-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В Украине 17 сентября ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди.