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Погода в Одесі у п'ятницю 18 жовтня — варто підготуватися до заморозків

17 жовтня 2024 17:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Погода в Одесі завтра, 18 жовтня
Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Прилепа Олександр / УНІАН
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Завтра, 18 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Вночі та вдень прогнозують сильний вітер та шторм на морі. Крім того, місцями в області на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...2°С.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 12 -14 м/с.
  • Температура вночі +4...+6 °С, вдень +10...+12 °С. 
Вдягайтесь тепліше — що готує погода одеситам у вівторок 15 жовтня - фото 1
Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 18 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 12-14 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці видимість добра. 
Вдягайтесь тепліше — що готує погода одеситам у вівторок 15 жовтня - фото 2
Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Водіїв просять подбати про безпеку на дорогах та змінити літню гуму на зимову. Зимова гума має спеціальні протектори, що забезпечують краще зчеплення з дорожнім покриттям.

Нагадаємо, погоду у значній частині України визначатиме антициклон

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17:06 Залужний відреагував на можливість мобілізації жінок до лав Сил оборони

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