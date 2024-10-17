Погода в Одесі завтра, 18 жовтня

Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Прилепа Олександр / УНІАН

Завтра, 18 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Вночі та вдень прогнозують сильний вітер та шторм на морі. Крім того, місцями в області на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...2°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 12 -14 м/с.

Температура вночі +4...+6 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 18 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 12-14 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.

На автошляхах області вночі та вранці видимість добра.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Водіїв просять подбати про безпеку на дорогах та змінити літню гуму на зимову. Зимова гума має спеціальні протектори, що забезпечують краще зчеплення з дорожнім покриттям.

Нагадаємо, погоду у значній частині України визначатиме антициклон.

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