Погода в Одессе завтра, 18 октября

Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Прилепа Александр / УНИАН

Завтра, 18 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Ночью и днем прогнозируется сильный ветер и шторм на море. Кроме того, местами в области на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...2°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 12-14 м/с.

Температура ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 18 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 12-14 м/с.

Температура ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С.

На дорогах области ночью и утром видимость хорошая.

Прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Водителей просят позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина имеет специальные протекторы, обеспечивающие лучшее сцепление с дорожным покрытием.

Напомним, погоду в значительной части Украины будет определять антициклон.

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