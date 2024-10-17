Погода в Одессе завтра, 18 октября

Погода в Одессе в пятницу 18 октября — пора подготовиться к заморозкам
17 октября 2024 17:23
Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Прилепа Александр / УНИАН
Завтра, 18 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Ночью и днем прогнозируется сильный ветер и шторм на море. Кроме того, местами в области на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...2°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 17 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 12-14 м/с.
- Температура ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.
Погода в Одесской области 18 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 12-14 м/с.
- Температура ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С.
- На дорогах области ночью и утром видимость хорошая.
Водителей просят позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина имеет специальные протекторы, обеспечивающие лучшее сцепление с дорожным покрытием.
Напомним, погоду в значительной части Украины будет определять антициклон.
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