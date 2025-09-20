Погода 20 вересня: тепла температура та відсутність опадів, море тепліше

Час відпочивати — вода в морі біля Одеси стала теплішою
Сьогодні, 20 вересня, очікується досить тепла температура. Опадів синоптики не прогнозують. Море також буде теплішим ніж вчора. Однак в області температура може впасти до +8 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься +23...+25 °C, уночі +14...+16 °C.
Погода в Одеській області
В області також буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря сягатиме +22...+27 °C. Видимість на автошляхах добра.
Яка температура морської води
Море також стане дещо теплішим. Його температура підніметься до +19...+20 °C. Тож охочі ще можуть встигнути потішитися на пляжі.
Пожежна небезпека на Одещині
Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
