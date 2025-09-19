Погода в Одесі на 19 вересня: тепла, без опадів, море охолоне

В Одесі стало прохолодніше — температура води у морі сьогодні
Сьогодні, 19 вересня, в Одесі буде хоч і не літня, але досить тепла температура. Опадів синоптики не прогнозують. Море стане значно прохолоднішим, ніж у попередні дні.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вдень підніметься +21...+23 °C, уночі +12...+14 °C. Також очікується чималий вітер, 9-14 м/с.
Погода в Одеській області
В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря сягатиме +29...+24 °C. Видимість на автошляхах добра.
Яка температура морської води
Море вже не потішить теплою водою. Його температура впаде до +18...+19 °C. Тож насолодитися купальним сезоном вже не вийде.
Пожежна небезпека на Одещині
Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха назвала дату до якої в Україні буде тепло. Також ми писали, в яких областях очікуються дощі.
