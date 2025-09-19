Погода в Одесі на 19 вересня: тепла, без опадів, море охолоне

Люди гуляють біля Оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 вересня, в Одесі буде хоч і не літня, але досить тепла температура. Опадів синоптики не прогнозують. Море стане значно прохолоднішим, ніж у попередні дні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вдень підніметься +21...+23 °C, уночі +12...+14 °C. Також очікується чималий вітер, 9-14 м/с.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря сягатиме +29...+24 °C. Видимість на автошляхах добра.

Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Море вже не потішить теплою водою. Його температура впаде до +18...+19 °C. Тож насолодитися купальним сезоном вже не вийде.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха назвала дату до якої в Україні буде тепло. Також ми писали, в яких областях очікуються дощі.